Lisbonne : des Français et des Allemands blessés dans l'explosion d'un immeuble

publié le 14/08/2017 à 05:30

Deux Français et deux Allemands ont été blessés dans la soirée du 13 août, après une explosion suivie d'un incendie dans un immeuble à Lisbonne. L'accident à eu lieu dans l'Alfama, un des quartiers le plus touristique de la capitale portugaise, qui s'étale sur le flanc de la colline du château Saint-Georges. Au total, l'incident a fait cinq blessés. Ils sont tous de nationalité étrangère et deux d'entre eux se trouvaient dans un état grave, a indiqué l'adjoint au maire de Lisbonne en charge de la protection civile, Carlos Castro, qui avait précédemment fait état de six blessés.



Deux Français ont été hospitalisés après avoir été légèrement blessés alors qu'ils passaient dans la rue au moment de l'explosion, a déclaré ce responsable, cité par le journal Publico. Un couple d'Allemands qui logeait dans un appartement touristique loué à des particuliers a également été blessé. La femme a été admise dans un hôpital de la capitale portugaise, tandis que son compagnon a été transporté vers l'hôpital de Coimbra, dans le centre du pays, après avoir été gravement brûlé.

Au moment de l'explosion, une dizaine de personnes se trouvaient à l'intérieur de cet immeuble du quartier d'Alfama. L'incendie provoqué par l'explosion a été maîtrisé par les pompiers en l'espace d'environ une heure. Les causes de l'explosion n'étaient pas établies officiellement mais, d'après les médias locaux, des riverains s'étaient plaints d'une forte odeur de gaz dans l'immeuble.