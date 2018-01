Savoie : face au risque d'avalanches, les conseils pour être en sécurité

publié le 09/01/2018 à 09:20

Les Hautes-Alpes, les Alpes Maritimes et la Savoie sont placés en vigilance orange face au risque élevé d'avalanches, ce mardi 9 janvier. Quelques heures auparavant, la Savoie était même placée en vigilance rouge.



Dans ce département, "les deux secteurs les plus sensibles sont la Haute-Maurienne et la Haute-Tarentaine, qui ont été frappés par un retour d'Est, c'est-à-dire un retour qui amène de fortes précipitations", précise le capitaine Patrice Ribes, commandant du peloton de gendarmerie de haute montagne de Savoie. Ce retour d'Est reste extrêmement rare. Météo France parle d'ailleurs d'un épisode qui ne se produit que tous les trente ans.



"Les conditions météorologiques devraient s'améliorer dans les prochains jours et de fait, le risque avalanche devrait décroître. Pour autant, il faut continuer à rester prudent (...) et ne pas s'aventurer en montage les jours prochains", conseille Patrice Ribes, qui rappelle que le manteau neigeux est "particulièrement instable".

Malgré une amélioration attendue dans les prochaines heures, il est "déconseillé, pour ne pas dire proscrit" de faire du hors-piste. "Dans les secteurs de la Haute-Maurienne et de la Haute-Tarentaine on est encore sur des risques à 4 voire 5 sur 5", souligne Patrice Ribes.