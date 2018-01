publié le 08/01/2018 à 20:54

La Savoie est en vigilance rouge avec des risques d'avalanche maximaux sur les massifs de la Haute-Maurienne et de la Haute-Tarentaise. Les cumuls de neige pourraient atteindre deux mètres par endroit selon Météo France qui parle d'une situation exceptionnelle comme il s'en produit tous les trente ans en moyenne.



À Bonneval-sur-Arc, le village est coupé du monde, comme l'explique le maire Gabriel Blanc. "On a pris 1 m 50 en un peu plus de 24 heures. Ils nous prévoient encore un petit mètre de neige pour la nuit qui arrive. On est un peu coupé du monde, on a fermé la route hier à 21h30 et on verra demain dans la matinée si on peut la rouvrir. On est en zone de montagne avec des pentes assez fortes de part et d'autres, avec des déclencheurs d'avalanche pour pouvoir sécuriser".



Et l'édile d'ajouter : "Tout le monde est confiné chez soi, l'école est fermée, le ramassage scolaire est arrêté, les parents sont prévenus. Les consignes ont été respectées. Pour l'instant on croise les doigts, il n'y a pas eu d'incidents."