publié le 09/01/2018 à 07:00

Le temps restera instable en matinée du côté de la Provence avec des pluies orageuses, et seulement quelques averses se succéderont dans l'après-midi. Elles toucheront également la Corse.



De faibles précipitations toucheront les régions des Cévennes à la Bourgogne. Un peu de neige est attendue à partir de 1200 mètres sur le relief cévenol, voire 900 mètres et 1200/1300 mètres sur les Alpes.



Sur le nord du pays, de la Bretagne au Nord-Est, de la grisaille se formera en fin de nuit. Quelques brumes et bancs de brouillard seront présents sur un quart Nord-Ouest, ainsi que dans le Val de Saône.

Des bruines pourront se produire des pays de Loire à la Normandie. Les nuages resteront nombreux sur la moitié nord dans l'après-midi. Une nouvelle perturbation arrivera par l'ouest en deuxième partie de journée, donnant un temps pluvieux sur la Bretagne.

Le Sud-Ouest connaîtra des éclaircies en matinée, remplacées par un ciel gris dans l'après-midi, avec des pluies gagnant l'ensemble de la façade atlantique en soirée. Un peu de neige tombera à partir de 1300 mètres sur les Pyrénées-Atlantiques. Le vent de sud sud-ouest sera sensible sur la côte atlantique, soufflant par endroits en rafales voisines de 60 à 70 km/h.

Côté températures

Les minimales seront comprises entre 0 et 4 degrés de la frontière belge à l'Alsace et à la Bretagne, 3 à 7 degrés ailleurs, voire 7 à 11 degrés sur la façade atlantique et en bord de Méditerranée.



L'après-midi, les températures atteindront 7 à 9 degrés de la Normandie à l'Alsace et 9 à 14 degrés ailleurs, allant jusqu'à 14 à 16 degrés en Corse.