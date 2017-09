publié le 18/09/2017 à 12:06

"Il est temps d'agir". Tels sont les propos tenus par les infirmiers en devenir. Dans ce contexte, la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers alerte sur la situation de ces élèves dans le domaine de la santé.



Dans une étude publiée ce lundi 18 septembre, l'organisation pointe du doigt les risques "psychosociaux inhérents à la formation en soins infirmiers" après un sondage réalisé au près de 14.000 étudiants dont plus de 67% sont âgés entre 20 et 25 ans



Précarité financière, santé fragilisée, mal-être psychologique... La FNESI évoque une véritable "maltraitance" des étudiants infirmiers et met en avant plusieurs pistes de réflexion afin de faire évoluer une situation jugée préoccupante. En 2016, des milliers d'étudiants avaient déjà essayé de faire entendre leur voix lors de manifestation où le slogan "ESI (étudiant en soins infirmiers, ndlr) malmenés, patients en danger" avait rythmé les rassemblements.

Une santé en danger

Un an plus tard, le constat est toujours le même. Sur les 14.000 étudiants interrogés, plus d'un sur deux estiment que leur santé physique s'est dégradée depuis leur entrée en formation et 75,4% se disent épuisés physiquement. Et la situation est de plus en plus alarmante alors que les résultats obtenus sont en forte hausse par rapport à une précédent enquête menée par la FNESI en 2011.



Une santé physique qui joue également sur le mental des jeunes infirmiers alors qu'un quart des étudiants déclarent être dans une mauvaise, voire très mauvaise santé psychologique. Cela se répercute notamment sur le stress subi par les élèves. Si 40,8% déclaraient être souvent stressés il y a six ans, ils sont aujourd'hui 78,2% à répondre par l'affirmative, dont 24,2% se disent tout le temps stressés.



Un état de santé général qui pousse certains étudiants à consommer des médicaments psychotropes au cours de leurs études notamment des anxiolytiques (20,5%), des antidépresseurs (6,2%) ou encore des hypnotiques (4,8%). "Si j'avais su que cette formation m'enverrait trois semaines en psychiatrie alors j'aurais fait marche arrière le jour du concours", témoigne notamment un étudiant.



Mais cela ne s'arrête pas là. Alors que 33,9% affirment avoir souffert de crises d'angoisses au cours de leur formation, 19% sont sujets à des dépressions et 7,4% ont déjà eu des pensées suicidaires.



Discrimination et maltraitance

Mais la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers évoque également des faits de discriminations et de harcèlements. Concernant les discriminations, 36,5% des élèves affirment en avoir subi que ce soit au niveau de l'âge (49,5%), des opinions (40,6%), de l’apparence physique (29%), du sexe (17,6%) ou encore des origines (17,6%).



Plus grave encore, quatre étudiants sur dix étudiants affirment avoir été victimes de harcèlement durant leur formation, que ce soit de la part d'un soignant, d'un formateur ou d'un directeur. "Cette formation n'est pas à la hauteur de toutes les valeurs que l'institut essaye de nous inculquer au cours des trois années d'étude. Elle est loin d'être bienveillante et humaniste", témoigne un étudiant.



Dans cette situation, bon nombre d'élèves envisagent de mettre fin à leur cursus. Si 64,2% des étudiants ont déjà pensé à mettre fin à leur formation en première année, le chiffre grimpe à 81,5% en troisième année.

Vers un grand plan d'action ?

Face à l'ensemble de ces chiffres, l'organisation entend bien "proposer des actions concrètes" pour amener des changements profonds. "Un étudiant préoccupé par des écueils financiers ne pourra être pleinement concentré sur sa formation. Un étudiant subissant un stress physique et/ou psychologique ne sera pas apte à être entièrement focalisé sur ses cours et stages. Un étudiant harcelé peut ne plus être en mesure de se projeter en tant que futur professionnel", écrit la FNESI.



C'est pourquoi les étudiants en soins infirmiers appellent à un véritable plan d'action général avec en première ligne, la création d'un observatoire du bien-être des étudiants en santé, sur un modèle similaire à celui de l'Observatoire de la vie étudiante.



De plus, l'organisation étudiante réclame l'intégration de cette formation au sein du cursus universitaire ce qui serait "une solution à de nombreux problèmes". Parmi lesquels, l'accès aux services de soins par exemple. Dans la même veine, les élèves infirmiers pourraient-ils avoir accès aux services du CROUS ? Cela leur permettrait de profiter des restaurants universitaires, des logements universitaires et ainsi diminuer de manière notable les frais engagés tout au long de leur formation alors que 48% des étudiants estiment avoir une mauvaise santé financière.