Saint-Denis : un chantier-spectacle pour reconstruire la flèche de la basilique

publié le 16/06/2017 à 11:09

Vous connaissez le château de Guédelon, le nouveau château qui, depuis vingt ans en Bourgogne, se construit avec les même méthodes et les matériaux qu'au Moyen Age ? La basilique de Saint-Denis va faire pareil : un chantier médiéval au XXIe siècle en rebâtissant la flèche qui, autrefois, coiffait le clocher nord. Les travaux doivent commencer dans un an. Mais à partir de janvier 2018, si les délais sont respectés, un premier échafaudage va être monté à côté de la basilique. Un échafaudage gigantesque et d'un nouveau genre, qui vous permettra d'observer de très près les ouvriers au travail.



Ce ne sera vraiment pas un échafaudage comme les autres. Ce sera un "échafaudage de visite". On pourra manger dedans en observant les vues panoramiques sur Paris. Il y aura une cafétéria. On envisage même d'installer des tyroliennes. Rêvons un peu : imaginez-vous passer entre les arcs-boutants gothiques et tomber nez à nez sur les gargouilles.

La cadence de travail ralentie

Le premier objectif, c'est de redonner à la basilique de la nécropole des rois de France de Saint-Denis sa majesté. Il s'agit de rétablir la symétrie et lui rendre sa flèche nord de 86 mètres, qui a été frappé par des tempêtes, puis finalement démontée en 1846. Mais le chantier, c'est un produit d'appel. C'est le point de départ d'un vaste projet pédagogique et touristique pour attirer du monde à Saint-Denis.



Il faut donc que cela n'aille pas trop vite. Théoriquement, remonter la flèche c'est un chantier de maximum trois ans. On va ralentir la cadence. "Cela durera huit à dix ans", annonce sur RTL Luc Fauchois, le président de l’Association "Suivez la flèche". "On prend son temps, on taille les pierres, et on ne met pas trop de monde sur le chantier", explique-t-il. "Les tailleurs de pierre ou les maçons s'arrêteront dans leur travail pour répondre aux questions des visiteurs, lesquels pourront s'exercer à la taille de pierre", poursuit-il.

Les visiteurs pourront observer de très près les ouvriers au travail Crédit : Suivez la flèche

Saint-Denis espère ainsi accueillir 300.000 visiteurs par an, entre les scolaires qui viendront faire de la géométrie dans les ateliers de sculpture, et les touristes qui vont redécouvrir la basique un peu oubliée et sous-visitée qui abrite pourtant la nécropole des rois de France. Seules 150.000 personnes viennent voir la basilique chaque année, contre plus de 13 millions pour Notre-Dame-de-Paris.

Du "patrimoine-spectacle", pour les puristes

Qu'en pensent les Monuments historiques ? Pour la tyrolienne, ce n'est pas encore gagné effectivement. L'ensemble du projet risque encore de susciter le débat. La "querelle du clocher" de Saint-Denis dure depuis des décennies. Faut-il changer l’histoire et reconstruire une flèche, "réparer" un demi-siècle après ? Et pourquoi alors on ne reconstruirait pas toutes les Tuileries ? Les puristes dénoncent une opération de patrimoine-spectacle qui aboutit à du "vandalisme".



La Commission nationale des Monuments historiques avait rendu un avis défavorable à cette reconstruction. Mais un lobbying assidu des acteurs locaux de Saint-Denis, un comité de parrainage présidé par Erik Orsenna et la bénédiction de l'évêque ont changé la donne au début de l'année. Ils ont donc ouvert la voie à une première : un chantier de reconstruction médiéval pour redynamiser un territoire. On ne serait pas étonné que cette innovation donne des idées à d'autres.

La basilique de Saint-Denis est un des grands lieux historiques dont la renommée est internationale. Crédit : Suivez la flèche