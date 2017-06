publié le 14/06/2017 à 00:15

Treize villages, une sélection impitoyable, et un seul élu. Ce mardi 13 juin, la 6ème édition du Village préféré des Français a consacré Kaysersberg, en Alsace, représentant de la Région Grand Est.



Choisi par les téléspectateurs du programme de France 2, qui votaient par SMS et téléphone, le village de quelque 2.700 âmes était en lice avec 12 autres communes : Bellême (Région Normandie), Bèze (Région Bourgogne-Franche-Comté), Gargilesse-Dampierre (Région Centre-Val de Loire), La Garde-Adhémar (Région Auvergne-Rhône-Alpes), Lagrasse (Région Occitanie), La Roque-Gageac (Région Nouvelle-Aquitaine), Lourmarin (Région Provence-Alpes-Côte d'Azur), Moncontour (Région Bretagne), Montchauvet (Région Île-de-France), Piriac-sur-Mer (Région Pays de la Loire), Saint-Valery-sur-Somme (Région Hauts-de-France) et Sant’Antonino (Région Corse).

Si le titre de "Village préféré des Français" reste honorifique, son attribution octroie une importante visibilité à la commune sélectionnée, et les retombées économiques qui l'accompagnent. Selon l'office de tourisme de Rochefort-en-Terre, vainqueur de l'édition précédente, la fréquentation du village a augmenté de quelque 60% en 2016.