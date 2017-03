publié le 24/03/2017 à 11:08

Dans quelques jours, le musée de la marine à Paris va fermer ses portes pour plusieurs années de travaux...

Le Musée de la Marine, basé à Paris, abrite la deuxième plus importante collection au monde de maquettes et tableaux. L'une de ces œuvres va vivre une incroyable aventure. Il s'agit du "canot de l'Empereur Napoléon 1er". Ce navire, long de 18 mètres, a été construit en 21 jours seulement en 1810, pour que l'Empereur puisse se rendre à Anvers visiter l'arsenal qu'il avait lui même créé. Un voyage, et puis c'est tout. Après la chute de l'Empire, Louis XVIII envoie le canot à Brest. Napoléon III l'enrichira avec des sculptures à l'arrière. Au-dessus de la cabine, un Neptune et son trident en figure de proue. Le canot va rester là-bas jusqu'en 1943.



Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. C'est ce qui va changer la vie de ce bateau. En mai de cette année-là, les Allemands décident de rapatrier le "canot de l'Empereur Napoléon 1er" à Paris. Un an plus tard, le 7 août 1944, Brest est quasiment détruite. Le canot mettra huit jours pour rallier Paris en train, sur une plateforme spéciale, en faisant mille détours. Parce que trop large, il ne pouvait pas croiser d'autre train.

Ensuite, en camion, il va traverser Paris, escorté par l'armée allemande. Il arrive enfin au Palais de Chaillot. "Débarrassé de ses éléments de décor, il est stocké temporairement dans les jardins du Trocadéro, puisqu'il s'avère qu'il ne rentre pas par les portes du musée", raconte Cécile Dupré, conservatrice du patrimoine responsable des collections au Musée de la Marine.



Il attendra jusqu'en 1945. On casse alors un mur du musée. Le canot entre à reculons. Il n'en bougera plus jusqu'à aujourd'hui. Comment le sortir aujourd'hui ? C'est toute la question qui vient peut-être d'être résolue.