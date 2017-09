publié le 04/09/2017 à 15:40

Quatre jours ou quatre jours et demi ? Le ministère de l'Éducation nationale peine à donner une réponse définitive concernant le rythme d'étude des élèves d'école primaire. Pour cette rentrée des classes 2017, le ministre Jean-Michel Blanquer a décidé de laisser les municipalités trancher. C'est ainsi que 31,8% des écoles primaires, soit près d'un tiers d'entre elles, réparties sur près de 12.800 communes, sont revenues à une semaine de quatre jours pour leurs élèves.



Exit les quatre jours et demi réinstaurés sous François Hollande mais, pour autant, la question devra bien être tranchée, reconnaît le ministère de l'Éducation. Pour ce faire, une concertation qui s'intéresse aux "temps scolaires de l'enfant" est prévue. Elle débutera "dans les prochaines semaines", sans plus de précisions, soit bien a posteriori de la rentrée scolaire du 4 septembre.

Pas de "retour en arrière"

Aucune date précise n'a été communiquée, et celle-ci ne semble pas encore connue des services du ministère, qui affirme auprès de RTL.fr, qu'elle devrait avoir lieu "à l'automne" et pourrait ainsi débuter dans les prochaines semaines. Au sein-même du ministère, les informations manquent également sur l'objectif précis de cette concertation et la composition des équipes. Outre des cadres rattachés directement au ministère, "il y aura sans doute des professionnels de l'éducation, peut-être - pourquoi pas - des chronobiologistes", indique-t-on, rue de Grenelle.



Difficile de savoir également si les les fruits de la concertation donneront lieu à des mesures et quand celles-ci seraient mises en application. Le bilan de celle-ci servira-t-il dès après sa clôture, ou l'année 2017 restera-t-elle partagée entre semaines de 4 jours et semaines de 4 jours et demi ? Jean-Michel Blanquer avait en tout cas assuré le 29 août 2017 en conférence de presse qu'il n'était pas question d'un "retour en arrière mais d’une nouvelle étape".