publié le 04/09/2017 à 12:41

Jean-Michel Blanquer réussit sa première rentrée ! Avec une polémique sur la suppression des emplois aidés, on a craint la catastrophe pour le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Il n'en est finalement rien, les Français semblent dans l'ensemble favorables à ses premières mesures.



Interrogés par l'institut YouGov dans son baromètre du mois de septembre réalisé pour Le HuffPost et CNews, 70% des Français disent approuver le dédoublement des classes de CP dans le réseau d'éducation prioritaire, mesure-phare de cette rentrée 2017-2018 et du programme d'Emmanuel Macron. Le ministre de l'Éducation nationale devait justement se rendre ce lundi à l'école Louis Houpert de Forbach (Moselle), pour se faire présenter deux classes de CP dédoublées.

Au collège, une autre mesure emblématique annoncée cet été fait l'unanimité : près de 8 Français sur 10 (79%) se disent favorables à la mise en place d'études dirigées après la classe. L'instauration de stages de remise à niveau en mathématique et français avant l'entrée en sixième est la mesure la plus consensuelle puisque 84 % des Français sont pour.

Le changement des mesures prises sous Hollande salué

Parallèlement, la remise en cause de certaines réformes emblématiques menées sous la présidence de François Hollande est globalement saluée, y compris dans l'électorat PS. Plus de 6 Français sur 10 (64%) sont favorables au retour, par endroit, de la semaine de 4 jours. C’est sans doute la mesure la plus importante de cette rentrée. Face aux remous créés, lors du précédent quinquennat, par la réforme des rythmes scolaires, avec la réintroduction de la semaine de quatre jours et demi en 2014, le nouveau gouvernement a décidé de laisser les communes s’organiser.



80% des Français se disent aussi favorables à la réouverture des classes bilingues au collège qui avaient été supprimées par Najat Vallaud-Belkacem. Cette dernière mesure est notamment approuvée par 85% des sympathisants socialistes et écologistes.

Une popularité en hausse

Ce bon départ pour Jean-Michel Blanquer, que beaucoup de Français découvrent à l'occasion de cette rentrée de scolaire, ne constitue pas pour autant une approbation sans réserve. Beaucoup de personnes interrogées doutent encore de ses capacités à réformer efficacement l'Éducation nationale dans un contexte budgétaire complexe.



Alors que le ministre de l'Éducation nationale a annoncé que son budget augmenterait en 2018, seuls 38% des Français pensent qu'il pourra réformer l'école primaire et 33% estiment qu'il parviendra à réformer efficacement le collège. Ce scepticisme n'empêche pas le nouveau ministre de l'Éducation de gagner en popularité alors que celle d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe a bien baissé fin août pour le deuxième mois consécutif. Emmanuel Macron a vu sa cote reculer à 30 % d'opinions favorables, contre 43 % fin juin.