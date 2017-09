publié le 04/09/2017 à 07:37

Pressés, anxieux, ou enthousiastes... Les petites têtes blondes font leur rentrée des classes ce lundi 4 septembre. Ils sont 12,4 millions d'élèves, de la maternelle au lycée, à fouler, après deux mois de vacances, la cour de l'école. Cette nouvelle rentrée scolaire, la première du quinquennat Macron, est notamment marquée par des effectifs réduits dans les CP des quartiers défavorisés ou encore, après de longs débats un an plus tôt, par le retour à la semaine de quatre jours. Cette préférence de la semaine de quatre jours sur celle de cinq concerne un tiers des écoles.



Nouveaux camarades, nouveaux instituteurs, retour nécessaire à la concentration... Certains élèves peineront à dissimuler leur trac ou leur chagrin au matin de la rentrée des classes. Et ils ne sont pas les seuls : chez 880.000 enseignants qui ont déjà fait leur rentrée vendredi 1er septembre, "il y a toujours une petite appréhension", confie Laetitia, professeure en maternelle, auprès de l'AFP. De quoi assurer aux élèves qu'ils ne sont pas les seuls à redouter, ce 4 septembre, le début d'une belle année scolaire.



Mais les polémiques accompagnent une nouvelle fois cette rentrée scolaire. Les syndicats et parents d'élèves s'inquiètent notamment de la baisse annoncée des contrats aidés auxquels l'Éducation nationale a largement recours. Quelque 23.000 emplois supprimés étaient dédiés notamment à l'assistance des directeurs d'école. Confrontées à des difficultés d'organisation, plusieurs municipalités, en métropole et outremer (Réunion et Guyane), ont décidé ou menacé de reporter momentanément la rentrée scolaire.