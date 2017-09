publié le 04/09/2017 à 11:07

C'est la Une de tous vos journaux ou presque ce matin. De La Croix à L'Humanité en passant par La Voix du Nord et du Midi Libre, impossible d'y échapper. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire la leçon ce matin, ni vous détailler point par point tout ce qu'il faut savoir. Non, j'ai décidé de vous faire sourire, de vous faire rire même... Oui, ça fait du bien un jour de rentrée. Le site de L'Express a dégoté le meilleur professeur de France. Le meilleur prof de tous les temps même. Vous le connaissez tous, c'est Louis de Funès bien sûr ! L'école comme ça, on adore !



Lui aussi est comédien, et il a décidé de devenir prof, pour de vrai, Ouest France dresse ce matin le portrait d'Emmanuel Fumeron. À 52 ans, ce comédien fait cette année sa 2eme rentrée en tant que professeur des écoles. Après 25 ans à brûler les planches aux quatre coins de la France et quelques sérieux ennuis de santé, cet homme a eu envie de tout plaquer, de changer de vie. Ce n'est pas un professeur tout à fait comme les autres, lui non plus. L'an passé, pour son année de stage il débarque dans la classe difficile d'une école au cœur d'une cité. 22 élèves, 10 nationalités d'origine et une maîtrise très inégale des fondamentaux.

Emmanuel a tout repris à la base, quitte à aménager le programme, avec la conviction que "ça ne sert à rien de mettre le toit, si les fondations ne tiennent pas". Nous sommes tous d'accord. C'est évident et pourtant, on l'oublie trop souvent. Le socle, pour lui, c'est la lecture. Chaque matin Emmanuel a donc habitué ses élèves à lire du théâtre, pas parce que c'est son truc, mais parce qu'il pouvait ainsi distribuer la parole à une dizaine d'élèves personnages. Et ça fonctionne. "À la fin, raconte-t-il, j'avais la grève, ils ne voulaient pas aller en récré, ils râlaient : 'Eh M'sieur, j'ai pas lu, moi!'"



Des enseignants comme ça, on n'en a malheureusement pas tous eus, même si les Français gardent globalement un bon souvenir de l'école, pour 80% d'entre eux. Résultat d'un sondage à lire ce matin dans la Dépêche du Midi. Et quand on leur demande quelle était leur matière préférée, les Français répondent l'Histoire-Géo à 52%.

L'escalade nord-coréenne

En matière d'Histoire-Géo, justement, une région du monde retient ce matin notre attention. C'est l'Asie, après le nouvel essai nord-coréen. "Comment répondre au tir de bombe H ?", s'interroge Christophe Bonnefoy dans le Journal de la Haute-Marne. "Trop longtemps, le monde a laissé la Corée du Nord s'amuser avec ses scientifiques", rappelle Mathieu Verrier dans La Voix du Nord. La grande question, en résumé, écrit Arnaud La Grange dans son édito du Figaro, c'est de savoir si Kim Jong-un est un fou. "Sans doute pas, ou pas totalement", écrit le journaliste. Pas plus, en tout cas, que son père.



Kim Jong-un dont le portrait fait la Une de Libération, avec ce titre "Une bombe à retardement". En page intérieure, je vous conseille l'interview de Joel Wit, ancien employé au département d'État américain et fin connaisseur de la Corée du Nord. Pour lui, il faut arrêter de se faire peur. Une action militaire contre Pyongyang est inenvisageable et elle le devient même, dit-il, de moins en moins à mesure que la Corée du Nord renforce son arsenal. Nous pouvons faire semblant mais personne n'y croit vraiment, et certainement pas les Nord-coréens.



Les Nord-coréens qui voient Trump, explique-t-il, comme un tigre de papier. La seule solution, conclut-il, c'est de parler, parler, parler... Problème, je le cite encore une fois, "il faut des qualités de leadership formidables pour gérer ce dossier brûlant, et malheureusement ce n'est pas le cas".