publié le 04/09/2017 à 08:15

C'est pour elle, ce lundi 4 septembre, sa onzième rentrée. Sophie Mazet, professeur d'anglais au lycée Auguste Blanqui de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), publie, à l'occasion de cette rentrée, Prof : les joies du métier. L'ouvrage dévoile une vision plus positive qu'à l'accoutumée d'une profession difficile qui, assure Sophie Mazet, offre aussi son lot de petits bonheurs. "Je suis plutôt enthousiaste à l'idée d'élaborer des projets que j'ai préparés au cours de l'été", affirme-t-elle au micro de RTL à la veille de sa rentrée, tandis que quelque 12,4 millions d'élèves prennent ou reprennent cette semaine le chemin de l'école.



Sophie Mazet enseigne devant "24 à 35" élèves par classe et constate, dans son lycée réputé difficile, qu'il n'existe "pas tant que ça de mixité sociale". Parfois, le cours s'interrompt. "Ça m'est arrivé de ne pas pouvoir garder le silence", confie l'enseignante, qui évoque "des moments très difficiles dont on peut se relever" tout en reconnaissant qu'il s'agit d'un challenge "assez compliqué" notamment au début d'une carrière.