Rhône-Alpes : saisie record de 2.45 tonnes de résine de cannabis

Après deux années d'enquête, la police judiciaire de Valence dans la Drôme a annoncé ce mercredi 27 décembre avoir démantelé un important réseau de trafic de cannabis, dans la région Rhône-Alpes. Au total, ce sont 2.45 tonnes de résine de cannabis et 80 kilos d'herbe qui ont été saisis dans cette affaire, en janvier et en décembre 2017, par les forces de l'ordre, rapporte France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. D'après Le Progrès, cela représenterait 20 millions d'euros.



C'est deux frères âgés d'une trentaine d'années, habitant Vénissieux, qui étaient à la tête de ce réseau qui fournissait l'ensemble du territoire. Le cannabis était en fait dissimulé dans la cargaison de camions en provenance d'Espagne, transportant des pièces automobiles. Une première saisie réalisée dans un camion en janvier 2017, avait permis aux enquêteurs de mettre la main sur 850 kilos de résine de cannabis et 30 kilos d'herbe. Le 17 décembre, un second camion et une voiture ouvreuse avaient été arrêtés sur l'A75, sur une aire du Larzac. À cette occasion, c'est 1.6 tonne de résine et 50 kilos d'herbe qui avaient été interceptés.