Grenoble : des dealers recrutent des "guetteurs" via l'application Snapchat

publié le 22/12/2017 à 15:10

Sous le pseudonyme "Mistral Capital du Stup", et sous le titre "On recherche guetteur". C'est ainsi que des dealers d'une banlieue de la ville de Grenoble en Isère on publié une annonce sur Snapchat, application gratuite qui permet d’envoyer des contenus éphémères, pour trouver de petites mains, comme le rapporte Le Dauphiné Libéré.



Si on ne sait pas si c'est une blague, c'est une véritable petite annonce 2.0 que les dealers ont donc posté pour un emploi qui, bien sûr, n'en est pas un et tombe sous le coup de la loi.

Un "guetteur" est un complice des dealers qui a pour rôle de surveiller l'arrivée des forces de l'ordre dans les quartiers où se déroulent les trafics.

Horaires de travail et rémunération proposée... Le Dauphiné Libéré précise que l’annonce postée sur l'application gratuite détaillait le profil recherché par les trafiquants de drogue, comme une annonce des plus basiques.