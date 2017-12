publié le 01/12/2017 à 17:44

C’est à la suite d'une interpellation de deux go-fast que les policiers ont remonté la piste du réseau. Un go-fast consiste à rouler le plus vite possible sur l'autoroute pour échapper aux contrôles de police. Deux voitures arrêtées dans la nuit de dimanche à lundi dernier en Côte-d’Or, quatre personnes à bord et 212 kilos de cannabis.



Les enquêteurs de l’Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) ont tiré le fil de ce trafic, et sont parvenus à mettre fin à "une entreprise criminelle composée de personnes chevronnées et multirécidivistes", selon un proche du dossier qui s'est confié à RTL. En tout, neuf membres de ce réseau, âgés entre 30 et 45 ans, ont été interpellés.

Les policiers ont également saisi 16 véhicules haut-de-gamme, 100.000 euros en liquide, 100.000 euros sur des comptes bancaires, ainsi que des montres de luxe pour une valeur de 75.000 euros.



Le réseau démantelé est considéré comme un réseau "d’envergure nationale" qui fournissait la région parisienne et le Grand Ouest en cannabis. Un réseau responsable de l’importation de plusieurs tonnes de cannabis ces dernières années. Ces mêmes hommes sont soupçonnés d’avoir également apporté une aide logistique à un malfaiteur en cavale responsable de divers règlements de comptes sur la zone nantaise.