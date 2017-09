publié le 04/09/2017 à 07:32

Pour 12 millions d'élèves, ce lundi 4 septembre marque la rentrée scolaire. C'est aussi le grand jour pour près de 900.000 enseignants. Estelle Verschoot, nouvelle directrice de l'école Jeanne d'Arc, école primaire de Soisy-sous-Montmorency dans le Val-d'Oise est l'invitée d'RTL. C'est sa première rentrée en tant que directrice. Il y a "une bonne petite boule au ventre, oui beaucoup d'inquiétude. Une envie de bien faire et en même temps une grande aventure qui commence", assure la jeune femme. Des inquiétudes très pragmatiques comme "ne pas oublier les clés de l'école, être à l'heure ou espérer qu'il n'y aura pas trop de bouchons sur la route".



Il y a aussi des choses un peu plus importantes comme "rencontrer les parents d'élèves". Pour sa première rentrée, Estelle Verschoot veut "respecter les traditions et en même temps montrer que les choses vont un petit peu changer puisqu'il y a une nouvelle directrice". Pour se préparer, elle avait déjà rencontré son équipe en juillet rapidement pour se présenter. Dès vendredi, la directrice était au travail.

Un matin d'effervescence et d'inquiétude pour tous

Ce lundi, c'est elle qui a la responsabilité d'ouvrir l'école vers 7h30 et aux enfants vers 8h15. 250 enfants et 400 parents vont faire leur rentrée ce lundi matin. Un matin d'effervescence et d'inquiétude pour tous. La directrice va être très à l'écoute envers les élèves pour "écouter leur vécu pendant ces mois d'absence de manière à ce qu'au moment où il faut se mettre au travail on n'ait plus ces petites choses à raconter". Il faut donc faire beaucoup d'effort pour faire comprendre aux enfants la différence "entre le temps de travail et le temps d'échange".