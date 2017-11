Liaison prof/élève de 14 ans : "Je me sens encore plus salie", confie l'adolescente

publié le 28/11/2017 à 18:56

La collégienne, qui avait eu à l'âge de 14 ans une relation sexuelle avec son enseignant de 31 ans, témoigne sa "grosse douleur". La jeune fille déplore le jugement rendu lundi 27 novembre par le tribunal correctionnel de Fontainebleau, en plein débat sur l'âge minimum du consentement à l'acte sexuel.



Le prévenu a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, en ayant été reconnu coupable d'atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Il a cependant été relaxé du chef de corruption de mineur de moins de 15 ans, car l'élément de "perversion à la sexualité" n'était pas constitué.

"Je me sens encore plus salie que je ne l'étais déjà, du fait qu'il a été relaxé pour la corruption [de mineur]. Il n'a pas été jugé pour ce qu'il a fait de plus grave", s'insurge-t-elle, estimant avoir été "manipulée" par l'enseignement qui lui a "retourné le cerveau".

Je n'étais pas vraiment consentante La collégienne





Elle considère que ce jugement est le fruit d'un procès inéquitable. "Ça ne devait pas se dérouler comme cela. (...) Je n'ai pas pu m'exprimer. Ils l'ont laissé raconter sa version des faits. Moi, on ne m'a pas demandé. J'aurais voulu dire que, certes, j'étais amoureuse sur le moment, mais que c'est par une manipulation. J'ai été corrompue de A à Z", poursuit-elle, affirmant avoir vécu l'audience comme une humiliation.



Qualifiant le professeur de "fou", "psychopathe" et "obsédé sexuel", l'adolescente estime qu'elle n'était "pas vraiment consentante" au moment des faits. Pour le parquet, elle était toutefois "en capacité de consentir à une relation sexuelle, ce serait lui faire ombrage de dire qu'elle aurait pu être troublée, aliénée". Elle, qui a "fait le premier pas" sur Instagram parce que c'est un "charmeur", réfute : "Il m'a forcé à faire des choses qui m'ont paru normales, mais ça ne l'était pas. Sur le moment, je me dis d'accord. Maintenant, quand je prends du recul, je me dis que ce n'est pas possible, que je n'acceptais pas".