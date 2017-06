Réforme du travail : "Plus on enverra de députés vigilants à l'Assemblée, mieux ça sera", dit Pierre Laurent

publié le 06/06/2017 à 22:57

"Rénover le modèle social à travers une concertation intense". Le premier ministre, Édouard Philippe, a présenté cet après-midi la feuille de route pour préparer la réforme du travail. D'ici la publication des ordonnances, syndicats et patronat seront consultés. Après les annonces de l’exécutif, le secrétaire national du Parti communiste, Pierre Laurent se dit "inquiet et vigilant parce que le calendrier au pas de charge est maintenu". Il estime que les rencontres de concertation annoncées entre gouvernement et syndicats sont "le minimum".



"En revanche, regrette Pierre Laurent, j'ai l'impression qu'on va nous demander de voter au Parlement une loi d’habilitation des ordonnances avant la fin de ses discussions, ce qui est déjà un très gros problème". Pierre Laurent s'alarme "du risque d'un recul très important du rôle des accords de branche au profit d'accord d'entreprise, mais toujours pour des accords d'entreprise qui pourront être en dessous des accords de branche et du droit du travail, parce que des accords d'entreprise en soi, personne ne peut être contre. Le problème, c'est que là, il s'agit systématiquement de déroger aux règles communes pour les tirer vers le bas".

Pour le secrétaire national du Parti communiste, les élections législatives sont capitales pour éviter une réforme du travail contraire aux intérêts des travailleurs. "Plus on enverra de députés vigilants à l'Assemblée, mieux ça sera".