publié le 06/06/2017 à 08:17

Ça y est : on entre dans le dur sur le Code du travail. Le Premier ministre, Édouard Philippe, et la ministre du travail, Muriel Pénicaud, présentent ce mardi 6 juin la feuille de route de leur réforme aux partenaires sociaux. Le gouvernement a expliqué toute la journée de lundi 5 juin que le document publié par Le Parisien, présenté comme le brouillon de l'avant-projet de loi, n'était pas son texte, que ce n'était même pas une base de travail. Il faut dire que ce texte est assez explosif : il accorderait une large place aux accords d'entreprises, notamment sur le contrat de travail.



On a donc guetté d'éventuelles réactions de Laurent Berger de la CFDT, de Jean-Claude Mailly de FO ou de Philippe Martinez de la CGT. Et rien, pas de réaction ! On se dit : quel intérêt aurait le gouvernement à faire fuiter un document pareil, sauf à braquer les centrales syndicales avant le début des négociations ? Souvenez-vous : les fuites, ça n'avait pas franchement réussi à la loi El Khomri.

En attendant de découvrir la feuille de route, on suggère de patienter un peu avant de s'emballer, comme l'ont fait Jean-Luc Mélenchon, qui parle de "déclaration de guerre sociale", Cécile Duflot, qui compare le débat à celui sur le travail des enfants, Benoît Hamon ou encore Najat Vallaud-Belkacem. On saura ce mardi après-midi si le gouvernement a l'intention d'exploiter de nouvelles pistes. Mais en réalité, on sait depuis dix-huit mois au moins qu'Emmanuel Macron n'a pas l'intention de jouer à El Khomri. La loi El Khomri, c'était du Macron édulcoré. Lui, il veut faire du pur sucre.