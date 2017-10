publié le 19/10/2017 à 17:26

La troisième journée de protestation contre les ordonnances, à l'appel de la CGT et Solidaires, montrait un net essoufflement de la mobilisation à Paris et en régions, en attendant une éventuelle action plus unitaire avec d'autres syndicats, qui pourrait être annoncée le 24 octobre.



Quelque 5.500 personnes selon la préfecture de police, 25.000 selon la CGT, ont manifesté jeudi à Paris contre la réforme du code du travail, des chiffres qui traduisent une mobilisation réduite de plus de moité par rapport aux précédentes manifestations.

Une mobilisation qui s'essoufle

"Ce n'est pas spectaculaire, et pourtant ça participe de la construction du mouvement social", a relevé à Rennes Fabrice Le Restif, secrétaire départemental FO, qui a été de tous les défilés contre la réforme. "J'espère que les gens vont se réveiller. Ce n'est pas fini, on lâche rien", a de son côté lancé Johann Le Saux, un cheminot CGT de 38 ans.

Allusion au propos polémique d'Emmanuel Macron en Corrèze, une banderole proclamait à Lyon : "Foutons le bordel".

La préfecture de police avait comptabilisé 16.000 manifestants à Paris le 21 septembre et 24.000 le 12 septembre. La CGT avait recensé de son côté 55.000 manifestants à Paris le 21 septembre et 60.000 le 12 septembre.