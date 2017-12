et AFP

publié le 13/12/2017 à 03:01

Le gouvernement veut connaître les avis des lycéens sur le baccalauréat. Le ministère de l'Éducation nationale lance cette semaine une consultation en ligne auprès d'eux pour recueillir leurs réflexions et leurs idées pour améliorer le baccalauréat, que la rue de Grenelle veut réformer.



Le site, education.gouv.fr/consultationbac2021, sera ouvert du mercredi 13 décembre au mardi 19 décembre. Il proposera une série de questions visant à recueillir "les attentes" et les "idées" des lycéens. Les réponses à cette enquête "seront dévoilées en janvier et permettront de nourrir la concertation pour parvenir à un baccalauréat profondément renouvelé dont la première édition se déroulera en 2021", précise le communiqué du ministère ce mardi 12 décembre.

Le ministre veut "redonner du sens à cet examen"

Le ministre Jean-Michel Blanquer a confié à Pierre Mathiot, ancien président de Sciences-Po Lille, une mission sur le baccalauréat. Quelque 70 réunions doivent se dérouler pendant plus d'un mois, jusqu'à mi-décembre, avant une remise du rapport en janvier à Jean-Michel Blanquer, qui rendra ses conclusions en février.

Le ministre a déclaré en novembre vouloir "en finir avec le bachotage" et "redonner du sens" à cet examen de fin de lycée, qui donne accès aux études supérieures. Pendant sa campagne, Emmanuel Macron a évoqué quatre épreuves terminales et le reste des notes obtenues en cours de scolarité.