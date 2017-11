publié le 29/11/2017 à 12:45

Alors que le gouvernement planche actuellement sur une vaste réforme du baccalauréat, les parents d'élèves ont une vision déjà précise de ce qu'ils attendent de cet examen. Suppression du bac ? Mise en place d'un contrôle continu ? Suppression des filières ? L'institut de sondage BVA, en partenariat avec l'Association de parents d'élèves de l'enseignement libre (Apel) a publié les résultats de son enquête ce mercredi 29 novembre.



Si ce passage obligatoire marque symboliquement la fin des études secondaires et préparent les élèves à passer de futurs examens, 54% des parents estiment qu'il garantit une aptitude à mener avec succès des études supérieurs. C'est pourquoi, seulement 27% des personnes interrogées restent attachés à ce système actuel et 15% estiment qu'il devrait même être supprimé pour céder la place à un simple contrôle continu.

Un baccalauréat modulaire ?

En revanche, les parents d'élèves se montrent largement favorables à une grande réforme de cette épreuve avec la mise en place d'un examen "allégé" et "à la carte" : 74% se disent favorables à l'instauration d'un baccalauréat modulaire, où chaque élève choisirait ses enseignements de spécialité et 72% sont pour un allègement de l’examen du bac qui porterait uniquement sur quelques matières au profit du contrôle continu.



Des résultats qui confortent l'Apel. "Les parents sont lucides. Ils ont une vision équilibrée et éclairée de ce que pourrait être le baccalauréat (...) Tous les élèves ne sont pas égaux face à un examen. Nous appelons de nos vœux un contrôle continu. Le bac ne doit pas se résumer à du bachotage", explique Caroline Saliou, la présidente de l'association, dans les colonnes du Figaro.



Enfin, 48% estiment qu’il serait bon de supprimer les filières S, L et ES afin de mettre en place un bac général unique. Une idée qui circule actuellement au sein du gouvernement. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, avait déclaré le 13 novembre dernier que "la disparition des filières était une option, mais parmi bien d'autres".



Enquête réalisée par l’institut BVA par internet, du 13 au 16 novembre 2017 auprès de 800 parents d’enfants scolarisés à l’école, au collège ou au lycée.