Ralliement de Manuel Valls : Emmanuel Macron fait-il la fine bouche ?

publié le 09/05/2017 à 21:50

Manuel Valls a dit qu'il sera candidat aux élections législatives sous la bannière du parti d'Emmanuel Macron, la République En Marche. L'ancien Premier ministre a enterré le Parti socialiste le 9 mai, en direct sur RTL. Problème : dans les équipes du nouveau président, on freine des quatre fers. Pourquoi la nouvelle équipe présidentielle fait-elle donc la fine bouche ? A-t-elle raison ? "Les gens d'En Marche ! auraient intérêt à ne pas être trop arrogants", estime Jean-Luc Mano. "Valls les a rejoint dès le premier tour, et qu'on l'aime ou pas, je suis toujours triste quand des gens de cette qualité-là sont absent de l'Assemblée nationale, peu importe le parti", précise-t-il.



L'avis semble être général : l'équipe d'Emmanuel Macron devrait accueillir Manuel Valls au sein de leur formation. "Une partie de la recomposition va se jouer à l'Assemblée, avec les accords et les coalitions", rappelle Elisabeth Lévy, "[En Marche !] sait bien que s'ils disparaissent tous de l'assemblée pour les 5 ans à venir [en parlant des socialistes ralliant le président élu, ndlr], ça va être dur d'exister". Roland Cayrol trouve de son côté que Manuel Valls fait preuve d'un certain "courage politique".

Se rallier maintenant pour éviter le désastre des législatives

"Macron était son principal adversaire sur cette ligne de modernisation, du social-libéralisme. Il lui est passé devant et quelques semaines avant le premier tour, Valls a eu le courage de reconnaître le probable succès de Macron, et d'y aller", analyse le politologue. "C'est donc logique qu'il ait envie de se rallier. Quand on est prêt à avoir Bruno Le Maire dans son gouvernement, on peut bien accepter Valls dans sa majorité", conclut-il. Jean-Christophe Buisson va même plus loin et met en garde Emmanuel Macron et ses soutiens de la première heure. "Il faut avoir le triomphe modeste", dit-il.

Un ralliement qui doit être mis en perspective avec la dissolution du Parti Socialiste. Le directeur-adjoint du Figaro Magazine rappelle ainsi que dans le cadre des législatives, le Parti socialiste se retrouve bloqué "sur la gauche par La France Insoumise qui a des candidats partout, et sur la droite de la gauche par La République En Marche". Ce qui va forcer les alliances. "Il y a trois courants", analyse d'ailleurs Jean-Luc Mano, "ils ne sont pas compatibles, ils ne peuvent pas vivre ensemble, ni cohabiter ensemble... La division est donc normale", estime-t-il.

On refait le monde, avec :

Elisabeth Lévy, rédactrice en chef de Closer,

Roland Cayrol, politologue et directeur du Cevipof

Jean-Luc Mano, conseiller en communication

Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine