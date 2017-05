Présidentielle 2017 : une campagne interminable pour les Français ?

publié le 05/05/2017 à 21:16

Ce vendredi marque le dernier jour de cette campagne présidentielle. À minuit, les candidats entreront dans la période de réserve jusqu'à l'annonce des résultats dimanche 7 mai. Pour cette dernière journée, Marine Le Pen était à Reims et Emmanuel Macron en Aveyron.



Pour Hélène Pilichowski, "90% des contenus d'internautes sont négatifs et cela c'est ressenti dans la campagne", ajoutant que "ça répond surement à une colère des Français". Didier Testot quant à lui affirme que "les Français ont montré et dès le premier tour une division énorme et l'on retrouve un panorama assez 4e République".

Jean-Christophe Buisson lui se pose la question : "Le président, si Emmanuel Macron est élu, sera élu par un Français sur 5 ? ", mais il ajoute qu'il y a eu un changement dans la campagne : "Marine Le Pen a tellement été pitoyable sur son débat, qu'elle a redonné un souffle inespéré aux Républicains et à leur leader législatif (...) Les Républicains tenté par Madame Le Pen sont revenus et ont repris du poil de la bête".



On refait le monde avec :

Jean-Christophe Buisson : directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine



Hélène Pilichowski : journaliste

Didier Testot : fondateur de la bourse et la vie TV