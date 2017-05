La victoire d'Emmanuel Macron, triomphe ou victoire en demi-teinte ?

publié le 08/05/2017 à 22:39

Deuxième président le mieux élu de la Ve République, fort de 65,68% des suffrages selon les chiffres définitifs du ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron est entré dans l'histoire, dimanche 7 mai 2017. Mais jamais l’abstention n'avait été aussi forte lors d'un second tour, ni le ressentiment des Français. La victoire de l'ancien ministre de l'Économie est-elle un triomphe ou une victoire en demi-teinte ? "Remarquons que quelques millions de ses électeurs ont soutenu l'homme contre Marine Le Pen et pas pour son programme", analyse Gerard Miller, psychanalyste et soutien de Jean-Luc Mélenchon au premier tour.



"Emmanuel Macron est un novice en politique, il est parti au combat sans troupe et sans financement. Il est sorti en tête du premier tour avec 8,5 millions de voix et l'a emporté au deuxième avec près de 21 millions de voix (...) J'ai connu des défaites plus retentissantes", tempère l'écrivain Philippe Besson. "On ne va pas tergiverser sur les 65% de Français qui ont porté leur suffrage sur un candidat, d'autant que le nouveau président a montré une capacité de dynamisme, d'imagination et de rassemblement tout à fait stupéfiante", abonde Yvan Riouffol, qui estime cependant que ce triomphe cependant au "casse du siècle".



On refait le monde avec :

- Yvan Riouffol, éditorialiste au Figaro,

- Gérard Miller, Psychanalyste

- Philippe Besson, écrivain

- Alain Duhamel, éditorialiste