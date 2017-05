Débat présidentielle 2017 : ce duel peut-il tout changer ?

publié le 03/05/2017 à 23:53

Marine Le Pen - Emmanuel Macron. Une chose est sûre, la tension sera au rendez-vous entre les deux candidats après 10 jours de duel à distance. Whirlpool, Sarcelles, Nice, Paris. Le poids des mots, le choc des photos. Sur un même plateau pendant deux heures ! Alors ce débat peut-il tout changer ? D'un côté, Emmanuel Macron : 39 ans, 1,73 m, ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée, ancien ministre de l'Économie, fondateur d'En Marche il y a un an et peut être 8e Président de la République. Il y a 5 ans il était dans les coulisses du débat Hollande - Sarkozy.Tout à l'heure il sera en pleine lumière.



D'un autre côté, Marine Le Pen : 48 ans, 1,74 m, conseillère régionale des Hauts-de-France, Députée européenne, à la tête du Front national depuis 6 ans et peut être 8e Présidente de la République. Il y a 5 ans, éliminée dès le 1er tour elle était devant son téléviseur... Tout à l'heure elle sera dans le poste.



On refait le monde avec :

- Alain Duhamel, éditorialiste politique à RTL

- Anne Rosencher, Directrice déléguée de la rédaction de L'Express

- Jean-Luc Mano, conseiller en communication

- Jean-Claude Dassier, journaliste

- Virginie Le Guay, chef adjointe du service politique de Paris Match

- Yves de Kerdrel, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles