Quel héritage laissera François Chérèque ?

Partisan d'un syndicalisme réformiste et ancien secrétaire général de la CFDT, François Chérèque est décédé lundi 2 janvier à l'âge de 60 ans.

Secrétaire général de la Confédération française démocratique du travail de 2002 à 2012 et partisan d'un syndicalisme réformiste, François Chérèque s'est éteint à l'âge de 60 ans, ce lundi 2 janvier, "à la suite d'une longue maladie", selon un proche de la famille et la CFDT.



Pour Nicolas Domenach, qui rappelle l'"estime forte" qu'il avait pour François Chérèque et pour "l'humaniste qu'il était", l'ancien secrétaire général de la centrale syndicale "a gagné parce que la CFDT, avec ce qu'il a laissé, est en train de devenir le syndicat majoritaire contre la CGT qui était sur une ligne révolutionnaire". Du côté de Philippe Besson, même constat : "c'est la mort d'un type bien", mais "c'est la mort, surtout, de quelqu'un qui était éloigné de toute posture et de toute caricature". "Je trouve que le syndicalisme français souffre d'un excès de postures et de caricatures", ajoute l'écrivain.



D'accord avec ses deux interlocuteurs, Virginie Legay estime que François Chérèque avait "toujours privilégié une forme de simplicité dans l'approche des questions qui se posaient, de pragmatisme". La journaliste politique estime d'ailleurs que l'homme "a agi en fonction de ce qu'il estimait être la juste solution". Dans le même sens, Ivan Rioufol déplore le décès d'un homme "prêt à se consacrer à une juste cause, à des convictions", ce qui est "assez rare maintenant dans le monde politique et dans le monde syndical."



