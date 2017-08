publié le 09/08/2017 à 08:01

Majestueuse cathédrale Notre-Dame de Reims ! Ses flèches infinies, ses 2.300 sculptures sur la façade, son ange au sourire, ses magnifiques vitraux du XIIIe siècle et de Marc Chagall. Mais il faut baisser les yeux pour voir cette plaque commémorative sur le parvis. "Excellence le chancelier Adenauer et moi-même venons dans votre cathédrale sceller la réconciliation de la France et de l'Allemagne", dit le message signé Charles de Gaulle.



La cathédrale de Reims, bombardée et incendiée en 1914 par les Allemands. Reims, siège de la première reddition signée le 7 mai 1945. Le choix du lieu est donc symbolique. Ce 8 juillet 1962, des milliers de personnes agitent des drapeaux. Les chefs chefs d'État arrivent dans la même voiture décapotable. Un geste fort, moins de vingt ans après les blessures de la Seconde Guerre mondiale.

Konrad Adenauer et le général de Gaulle arrivant à Reims, le 8 juillet 1962 Crédit : SIPA

De Gaulle et Adenauer remontent l'immense nef. La cathédrale est bondée. C'est monseigneur Marty qui célèbre la messe. C'est la consécration religieuse d'un acte politique de la part de deux hommes engagés : voilà comment le père Laurent, l'actuel curé de la cathédrale, analyse cette journée du 8 juillet 1962. L'amitié franco-allemande nous paraît tellement évidente aujourd'hui. Mais à l'époque, il fallait oser.

Ce "temps de fondation de l'histoire européenne" a permis, en janvier 1963, le traité de l'Élysée. Puis en 1984, l'image poignante et historique d'Helmut Kohl et François Mitterrand qui se donnent la main à l'ossuaire de Douaumont. En 2012, François Hollande et Angela Merkel célèbrent à Reims les cinquante ans de la franco-allemande. Pour ne pas oublier que c'est ici que tout a commencé.