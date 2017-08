Le Grand Trianon à Versailles, un château à taille humaine

publié le 04/08/2017 à 08:19

De la grille dorée de la cour d'honneur, la perspective est splendide : des colonnes de marbre rose, au loin le vert des jardins, des fleurs multicolores et les pierres blanches du Grand Trianon. On atteint là un sommet d'architecture qui enthousiasme Raphaël Masson, conservateur à Versailles. "C'est le plus bel endroit de Versailles, mais aussi le plus émouvant car le Grand Trianon a régulièrement été habité, ce qui le rend extrêmement attachant", confie-t-il.



C'est un château à taille humaine, construit par Louis XIV en 1687, habité par le Roi Soleil, puis par Napoléon, par Louis-Philippe, et beaucoup plus tard par le général de Gaulle. Il y a eu trois ans de travaux à partir de 1963 pour accueillir des hôtes de marque.

Tout au bout, on trouve l'immense et superbe galerie des Cotelles (du nom du peintre dont les œuvres ornent les murs). Onze porte-fenêtres plein sud avec vue sur le grand canal, lustres scintillants. De grands banquets ont été offerts ici par la République à des chefs d'État étrangers. La reine d'Angleterre est reçue en grande pompe en 1972. Un banquet prestigieux est également pour le président Nixon en 1969 ou Boris Eltsine en 1992. Le 29 mai 2017, Vladimir Poutine était l'hôte du président Macron, pas pour un dîner mais une visite officielle. Versailles, le Grand Trianon, palais des rois, mais aussi palais de la République. Une "juste continuité" pour Catherine Pégard, la présidente du domaine national de Versailles.



C'est un petit bijou au cœur du parc de Versailles. Ne manquez pas sa visite : il faut marcher un bon kilomètre depuis le château. Jusqu'au 24 septembre 2017, le Grand Trianon accueille une exposition sur le tsar Pierre le Grand.