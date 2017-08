François Mitterrand : petite visite guidée de sa maison natale à Jarnac

publié le 03/08/2017 à 09:13

C'est dans l'une des chambres du premier étagea du 22 rue Abel-Guy, à Jarnac, qu'est né François Mitterrand le 26 octobre 1916. Une maison charentaise dans laquelle il a passé vingt-trois ans, jusqu'à la mobilisation en octobre 1939. Un garçon très grand lecteur que fait revivre si bien Benjamin Clément, le guide et la mémoire du lieu, jamais avare d'anecdotes sur la jeunesse du futur président et ses sept frères et sœurs.



Hubert Védrine, Michel Charasse et Pierre Joxe ont eu le privilège de déjeuner dans la salle à manger, une pièce un peu sombre orientée plein nord. François Mitterrand était assis à la place de son père. Devenu président, il continuait à venir dans cette maison très régulièrement pour voir sa sœur qui a toujours habité ici.

Dans la maison natale de François Mitterrand à Jarnac Crédit : AFP / Archives, Derrick Ceyrac

Cette maison d'une dizaine de pièces a une odeur, une présence, un parquet qui craque. L'ancien chef de l'État n'a jamais voulu que des meubles quittent Jarnac, se plait à rappeler Véronique Frantz, de l'Institut François-Mitterrand. Les visiteurs sont de plus en plus nombreux.

François Mitterrand est venu pour la dernière fois ici en octobre 1995. Il est mort quelques mois plus tard, le 8 janvier 1996. C'est à quelques centaines de mètres de sa maison natale qu'il est enterré, au cimetière de Jarnac.

La rédaction vous recommande