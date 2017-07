Colombey-les-Deux-Églises : l'esprit de de Gaulle règne encore à la Boisserie

publié le 21/07/2017 à 06:52

La Croix de Lorraine se voit de très loin,fière et dominatrice. En revanche, la Boisserie est cachée dans les arbres. C'est la première maison du village, à gauche. Un simple drapeau français, une petite plaque signale l'entrée. C'est Aurore Jacquinot, la responsable du site qui nous accueille. Elle raconte qu'à l'origine, la Boisserie était une ancienne brasserie. Le nom s'est transformé avec le temps. C'est en 1934 que Charles et Yvonne de Gaulle achètent cette maison pour que leur fille trisomique, Anne, grandisse au calme, à la campagne. Toute la famille s'installe ici le 14 juillet.



Salle à manger, salon, bibliothèque. Vous verrez même les traces de griffes du chat sur les fauteuils club. Une maison très simple, très sobre, telle qu'elle l’était dans les années 50. Rien n'a changé depuis quarante ans, y compris le placard où de Gaulle téléphonait. "Pas de téléphone dans son bureau : on ne sonne pas le général de Gaulle !", insiste Aurore Jacquinot. Le plus saisissant, dans l'angle, au rez-de-chaussée de la tour hexagonale, le bureau du Général. Avec une vue incroyable jusqu'à 15 kilomètres d'horizon.

Le bureau du général de Gaulle dans sa résidence de la Boisserie Crédit : AFP / Archives, PIERRE GUILLAUD

Juste devant nous, une petite table de bridge devenue tristement célèbre. C'est là que de Gaulle meurt des suites d'un malaise, le 9 novembre 1970 au soir. Les obsèques sont célébrées à Colombey-les-Deux-Églises, le 12 novembre. C'est le dernier voyage de "l'homme du 18 juin", dans ce magnifique parc ombragé de plus de 2 hectares, où il aimait se promener tous les matins. La vue est superbe. Ses petits-enfants et leurs famille viennent encore ici l'été. Ils occupent le premier étage de la maison. L'esprit du général règne encore ici.

Jusqu'à la fin de l'été, vous pourrez découvrir un son et lumière, raconté par Alain Delon, qui retrace la vie du général de Gaulle, l'homme de Colombey-les-Deux-Églises.