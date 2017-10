Quand Internet transforme la France amoureuse

publié le 20/10/2017 à 08:17

Les Meetic, Match.com et autres Tinder connaissent un essor formidable. Au point qu'ils deviennent un mode de rencontre essentiel. Aux États-Unis, presque un couple sur quatre s'est rencontré sur Internet. Les sites de rencontre sont devenus le deuxième moyen le plus utilisé pour trouver un partenaire, après les fêtes chez les amis, et à égalité avec les rencontres dans les bars et restaurants. Dans le même temps, la plupart de ces moyens traditionnels chutent, au profit d'Internet justement.



Pour les couples homosexuels, la Toile est à l'origine de 65% des appariements, très largement devant les autres modes de rencontre, qui s'effondrent littéralement. Ce qui est singulier, c'est que les rencontres faites ainsi sont beaucoup moins sélectives sur le plan social et économique. De plus en plus, dans tous les pays, les mariages rapprochent des familles de la même origine. On se marie au sein de la même classe sociale : les riches entre eux, et les défavorisés entre eux. Ce qui ajoute aux inégalités et à la concentration des inégalités économiques. Du moins lorsqu'on rencontre son conjoint par les réseaux classiques.

Mais dès qu'on utilise un site de rencontres, les préjugés sociaux et ethniques jouent moins. C'est ce que montre une étude académique passionnante, citée par le Financial Times. Selon les deux auteurs, les sites de rencontres produisent des associations beaucoup aléatoires sur le plan social que les circonstances de la vie, car les "match" (les mises en relations) se basent sur des algorithmes.