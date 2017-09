publié le 17/09/2017 à 15:17

Un homme a été arrêté dans les Pyrénées-Atlantique, dans l'après-midi, dans le cadre de la mort de Mélodie, la jeune femme de 23 ans retrouvée ligotée et bâillonnée à mercredi 13 septembre à Ustaritz, non loin de Bayonne. Cet homme ne ferait pas partie de l’entourage de la victime, selon nos informations. Il s'agirait d'un "SDF d'une quarantaine d'années", d'après le quotidien Sud Ouest. Il a été arrêté dans la commune de Boucau.



Mélodie, élève infirmière, a été retrouvée sans vie, les yeux bandés, violemment frappée au visage et asphyxiée par un bâillon, dans la propriété de sa mère, mercredi 13 septembre vers 21h30. C'est son compagnon qui a découvert son corps martyrisé et prévenu les secours. La jeune femme était enceinte de huit mois. Elle attendait un enfant d'Olivier Espagne, connu du petit écran pour avoir participé à Dix couples parfaits, une émission de téléréalité diffusée sur NT1.



Jeudi 14 septembre, au lendemain de la macabre découverte, le procureur de la République de Bayonne, Samuel Vuelta-Simon, a évoqué un "acte criminel particulièrement violent sur une personne vulnérable". Le corps "se trouvait sur le lit de la chambre à coucher, les poignets et les chevilles ligotés, les yeux bandés, et [la bouche] bâillonnée avec des torchons", a détaillé le procureur.