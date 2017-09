Alpes : un alpiniste fait une chute mortelle de 600m en descendant du Mont-Blanc

publié le 17/09/2017 à 06:15

Une chute de plus de 600 mètres. C'est ce qui a coûté la vie à cet alpiniste roumain de 38 ans, retrouvé mort ce vendredi 15 septembre. L'homme redescendait le Mont-Blanc, qu'il venait de gravir, lorsqu'il a chuté de plus de 600 mètres.



"Il redescendait du Mont-Blanc dont il avait fait l'ascension avec une autre personne. Il a dévissé seul sous le Dôme du Goûter, une chute de plus de 600 mètres qui s'est terminée dans une crevasse", a déclaré le lieutenant Pelisson du Peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) de Chamonix (Haute-Savoie), selon Le Parisien.

Son corps a été retrouvé dans une crevasse par un guide. Ce dernier, qui était au refuge du Goûter, a été témoin de la chute de l'alpiniste, rapporte le quotidien d'information. La dépouille de ce Roumain de 38 ans a été ramenée dans la vallée, et son corps a pu être identifié par les autorités consulaires. D'après Le Parisien, cet été, 11 personnes ont trouvé la mort sur cet itinéraire emprunté par cet alpiniste.