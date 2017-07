Prospérité de demain : ces dirigeants qui innovent

publié le 08/07/2017 à 14:35

La lutte contre l'addiction

Stéphane Pallez, PDG de la Française Des Jeux, s'est donné une double mission : proposer une offre légale, attractive et innovante de jeux, tout en luttant contre les risques d'addiction.



La Française Des Jeux est à ses yeux "une entreprise dans tous les sens du terme", et elle résume les contraintes qui pèsent sur son activité. "Les entreprises ne doivent pas être rentables seulement sur le plan financier, elles doivent aussi s'occuper de leur impact sur la société", explique-t-elle.

L'intelligence artificielle

Jacques Aschenbroich, PDG de Valeo, est un de ces entrepreneurs qui veulent faire de la France un acteur de la prospérité mondiale de demain. Son entreprise a récemment investi dans 'un centre de recherche sur l'intelligence artificielle français.

Il veut notamment participer au développement de la voiture connectée et autonome. "Il faudra qu'elle prenne des décisions et qu'elle puisse apprendre de ses expériences", explique-t-il tout en rappelant qu'elle pourra sauver des vies. Car aujourd'hui encore, 85% des accidents sont dus aux erreurs humaines.

Ciblage publicitaire

Jean-Baptiste Rudelle, président fondateur de Criteo, opère quant à lui dans un domaine qui concerne tous les internautes. Celui de la publicité ciblée.



Le dirigeant veut se départir des reproches adressés à cette activité qui traite étroitement avec les données et la vie privée des utilisateurs d'Internet. Il considère que sa production n'est pas de la pollution visuelle, mais au contraire, de l'information. Jean-Baptiste Rudell résume les deux éléments clés du lien entre les individus et son entreprise : transparence et confiance.