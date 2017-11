publié le 02/11/2017 à 23:28

Dans l'heure qui a suivi le verdict des juges, Fettah Malki a fait savoir qu'il faisait appel de sa condamnation. Reconnu coupable d'association de malfaiteurs terroriste, il a écopé de 14 ans de réclusion criminelle pour avoir vendu l'arme et le gilet pare-balles à Mohamed Merah en connaissant sa radicalisation.



Son avocat Christian Etelin a confirmé cette volonté de faire appel de la décision, "parce qu'il est considéré par la cour comme ayant participé, en donnant l'arme, aux actions terroristes", affirme-t-il avant d'ajouter, "c'est cela qui le révulse". Me Christian Etelin affirme que son client considère la décision "injuste". Selon lui, Fettah Malki est bien "un délinquant de droit commun" mais "il n'a jamais pu penser et être au courant un instant, et l'instruction le dit, des projets criminels de Mohamed Merah."

Fettah Malki "n'est pas du tout intéressé par la religion, il n'a jamais été dans une mosquée, il n'a jamais fait la moindre prière" selon son avocat, "et il n'a jamais eu de discussion avec Mohamed Merah sur la religion". Fettah Malki ne veut pas être condamné pour des motifs liés au terrorisme et c'est la principale raison de son appel.