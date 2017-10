Affaire Fiona : la défense porte plainte contre le père de la victime

publié le 19/10/2017 à 16:30

Le ton monte dans le procès de l'affaire de la disparition de Fiona. Les avocats de la défense, Me Gilles-Jean Portejoie, Me Renaud Portejoie et Me Mohamed Khanifar, ont répondu, dans un communiqué, aux propos du père de la victime, Nicolas Chafoulais, qu'ils considèrent comme "diffamatoires". Ils souhaitent les "faire sanctionner pénalement en déposant immédiatement plainte".



Lundi 16 octobre, les avocats de la défense avaient obtenu le renvoi du procès en appel de Cécile Bourgeon, la mère de Fiona et son compagnon Berkane Makhlouf, qui se tenait devant les assises de Haute-Loire au Puy-en-Velay. Le père avait réagi de façon virulente mercredi 18 octobre en demandant le dépaysement du procès. Il avait notamment mis en cause la défense.

"Très en colère" contre la Justice, Nicolas Chafoulais a soupçonné "des arrangements entre amis" ayant conduit à la décision du renvoi. "Je me pose la question. Ils sont tous proches ici", assumant un "sentiment personnel", non partagé par son avocat qui s'est désolidarisé de ses propos. "Ce n'était pas un procès mais du cinéma, une grande pièce de théâtre géante", a ironisé le père de famille, qui a obtenu la garde de la petite sœur de Fiona. "Le procès aurait dû continuer."



La nouvelle audience débutera le 29 janvier 2018 devant cette même cour d'assises du Puy-en-Velay, mais devant de nouveaux jurés.