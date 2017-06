Pris pour un terroriste, un comédien est interpellé à bord d'un TGV

publié le 08/06/2017 à 05:30

Prudence est mère de sûreté, surtout en cette période de menace terroriste accrue. Un comédien, qui répétait un rôle en anglais dans les toilettes d'un TGV, en a cependant fait les frais, en étant pris pour un terroriste ce mercredi 7 juin. En début d'après-midi, cet homme de 35 ans, originaire de la région parisienne, avait voulu s'isoler des autres passagers d'un TGV Marseille/Paris, pour travailler son rôle dans une pièce de théâtre.



Mais en entendant les mots "weapon" (arme) et "gun" (pistolet), un contrôleur qui passait à côté du lieu d'aisance a pris peur et alerté sa hiérarchie. Le train s'est donc arrêté en garde de Valence, et le comédien a été interpellé en pleine répétition et conduit à la gendarmerie, avant le malentendu soit dissipé.

"Compte tenu du contexte actuel de terrorisme et du plan Vigipirate, le contrôleur n'a pris aucun risque, il a voulu lever le doute et a fait interpeller la personne", a expliqué à l'AFP un porte-parole de la SNCF. "Le monde entier est un théâtre"