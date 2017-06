publié le 06/06/2017 à 13:24

Faut-il mettre en place une police de proximité dans les quartiers ? Cette idée était régulièrement abordée pendant l'élection présidentielle. Selon le baromètre Fiducial/Odoxa, diffusé par Le Figaro ce mardi 6 juin, 84% des Français sont favorables à cette proposition et considèrent cela comme une mesure "efficace pour renforcer la sécurité dans les quartiers".



Une mesure qui trouve un écho tout particulier chez les sympathisants La République En Marche alors qu'Emmanuel Macron portait ce projet pendant toute sa campagne. Ainsi 95% de ces électeurs y sont favorables. Une mesure qui fait également consensus à gauche (85%), à droite (84%) ou encore au Front national, alors que les trois-quarts des électeurs ont répondu en faveur de cette police de proximité.

Autre mesure plébiscitée par les Français ? La généralisation des caméras dites "piétons" intégrées sur les uniformes des forces de l'ordre afin de filmer l'intégralité des interventions. Cela permettrait d'éviter les contestations des infractions pour 85% des sondés, les bavures policières pour 82% mais aussi les violences à l'encontre des forces de l'ordre et les protéger davantage pour 76% des personnes.

62% estiment que la sécurité s'améliore

Dans ce contexte de menace terroriste élevée, les Français estiment en majorité que les autorités ont amélioré la sécurité des rassemblements en extérieur depuis l'attentat de Nice. Quelque 62% des Français pensent que la sécurité a été améliorée, mais ils ne sont que 37% à juger les feux d'artifice "bien sécurisés" et 39% pour les rassemblements en plein air tels que les festivals.



Parmi les endroits les mieux sécurisés aux yeux des Français figurent les stades (jugés bien sécurisés par 62% des personnes interrogées), les salles de spectacle (54%) et les parcs d'attraction (50%). Quelque 87% des sondés réclament la mise en place systématique d'un périmètre de fouille pour les rassemblements en plein air, qu'il s'agisse d'un feu d'artifice, d'une fête, d'un spectacle etc. 76% se disent "rassurés" lorsqu'un agent de sécurité leur demande d'ouvrir leur sac ou lorsqu'ils font l'objet d'une palpation, tandis que 23% jugent ces contrôles inefficaces. Ils disent à 62% être également rassurés lorsqu'ils voient un professionnel de la sécurité disposant d'une arme.