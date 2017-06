Comment assurer une meilleure sécurité des événements en plein air ?

publié le 06/06/2017 à 14:13

Les récentes séries d'attentats amplifient les craintes pour les prochains événements majeurs de l'été qui ont lieu en plein air, comme les feux d'artifice, les festivals de musique et les ferias dans le sud-ouest par exemple. La sécurité est assurée par l'État et les collectivités, qui s'appuient aussi sur des sociétés de sécurité privée. "Elles sont plus sollicitées depuis les attentats de 2015. L'Euro 2016, avec la participation de 10.000 collaborateurs, a montré des éléments positifs dans le déroulement mais aussi dans l'image auprès des gens. Mais il reste beaucoup à faire, il faut monter en compétence, en qualité", explique Claude Tarlet, président de l'Union des entreprises de sécurité privée (USP), invité de RTL.



Selon un sondage Odoxa, une majorité de Français souhaitent davantage de sécurité lors de manifestations culturelles ou de grands rassemblements. "À chaque événement dramatique, on tire des leçons et on indique que des mesures complémentaires vont être prises. Ce qu'on peut faire, c'est améliorer le binôme technologie-homme. On l'a bien vu au cours des derniers drames, avec des plots installés au mauvais endroit, des espaces qui ne sont pas surveillés à la vidéo...", regrette Claude Tarlet, qui insiste sur le fait que la mission des sociétés privées ne peut se substituer à celle de l'État dans la protection des citoyens.

Toujours selon ce sondage Odoxa, un Français sur cinq réclame l'armement du personnel des entreprises de sécurité privée. "Nous sommes très réservés. L'armement est un sujet sensible. Les gendarmes, les policiers, les militaires, les forces spéciales peuvent justifier d'un passé, d'une expérience pour le port d'une arme. Pour moi, c'est un fantasme", explique Claude Tarlet.