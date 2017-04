Bernard Cazeneuve entouré des ministre de l'Intérieur et de la Justice, vendredi 21 avril 2017, à l'Élsyée

À deux jours de la présidentielle, le Premier ministre veut se montrer rassurant. À l'issue du Conseil de défense réuni vendredi 21 avril à la suite d'un attentat perpétré sur les Champs-Élysées la veille dans la soirée, ayant fait un mort et deux blessés parmi la police, Bernard Cazeneuve a appelé à l'union, à ne pas "céder à la peur" et à combattre "l'obscurantisme et l'intolérance".



Celui qui était ministre de l'Intérieur pendant les précédentes attaques terroristes sur le sol français tient à ce que "rien d'entrave ce moment démocratique fondamental pour notre pays", qu'est l'élection présidentielle. "C'est uni que nous pourrons garantir le meilleur niveau de protection", a ajouté le chef du gouvernement.

"Le gouvernement est pleinement mobilisé (...) À la veille d'un rendez-vous majeur, j'en appelle à l'esprit de responsabilité et à la dignité de chacun. Il nous appartient de ne pas céder à la peur, la manipulation, qui feraient le jeu des ennemis de la République", a-t-il poursuivi avant de conclure : "C'est l'obscurantisme et l'intolérance qui doivent être combattues et c'est l'unité qui doit prévaloir."

L'élection présidentielle est particulièrement sous haute tension après cette fusillade à la kalachnikov, mais aussi l'arrestation, à Marseille, de deux individus soupçonnés de préparer un attentat contre un candidat. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, une élection présidentielle se déroule sous l'État d'urgence.