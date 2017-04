Présidentielle 2017 : la planète finance fébrile avant le premier tour

publié le 21/04/2017 à 08:01

Bon nombre de banques ont mis en place un dispositif spécial pour la soirée électorale du dimanche 23 avril, avec un double objectif. D'abord informer leurs clients internationaux sur les résultats du scrutin français et leurs conséquences. La Société Générale prévoit ainsi quatre conférences téléphoniques pour ses clients de dimanche soir à lundi matin. Ensuite, intervenir sur les marchés asiatiques, qui ouvriront pendant notre nuit à nous, compte tenu du décalage horaire, en vendant et en achetant telle ou telle valeur en fonction des premiers résultats. Une soirée intense donc pour la finance mondiale, qui conclura plusieurs mois de véritable passion pour la présidentielle française.



Voilà des mois que les investisseurs chinois ou américains sont plongés dans la Constitution française pour évaluer la marge de manœuvre du futur président, dans les analyses sociologiques sur la banlieue de nos grandes villes, pour comprendre pour qui elles vont voter, dans les notes de bas de page des sondages. Une gérante nous racontait il y a quelques que dans les rendez-vous qu'elle fait avec les financiers internationaux, les grands fonds de pension, les caisses de retraite - rendez-vous pour les convaincre de mettre leur argent en France et en Europe -, elle ne parlait plus que politique. Oubliés les taux d’inflation et les ratios macro-économiques !