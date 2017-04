publié le 21/04/2017 à 20:51

Comme en 2012, la France est frappée par le terrorisme à quelques jours de l'élection présidentielle. Daesh a, en effet, revendiqué l'attaque d'un homme de 39 ans contre des policiers en faction sur les Champs-Élysées dans la soirée du jeudi 20 avril. L'un d'eux est décédé de deux balles dans la tête et deux de ses collègues sont blessés. Ce qui s'est passé peut-il avoir un impact sur le vote des Français au premier tour de l'élection présidentielle, dimanche 23 avril ?



"On peut bien sûr l'imaginer, parce que l'actualité est forte, et que nous sommes très proches de cette décision", estime le sociologue Gérard Mermet au micro de RTL. "On peut penser que ceux qui n'ont pas encore choisi vont réfléchir différemment. Ils devront faire le choix entre sécurité et liberté. Ça peut changer des priorités par rapport aux attentes que chacun peut avoir à l'égard des candidats."

Selon le directeur de Francoscopie, outre le débat sécurité versus liberté, les électeurs trancheront une autre question, à savoir la responsabilité individuelle versus la responsabilité collective. "Est-ce que c'est l'État qui doit faire l'essentiel du travail de protection des citoyens ou est-ce que ce sont les citoyens eux-mêmes qui doivent seuls ou en se regroupant réagir contre l'adversité ? C'est le débat du principe de précaution."