Présidentielle 2017 : zoom sur les attentes des artisans

publié le 19/04/2017 à 08:02

Nous sommes dans la très commerçante rue de Lévis, dans le XVIIe arrondissement de Paris. Tout le monde est sur pont. Dès le matin, vous sentez les bonnes odeurs du marché. Les étals des primeurs côtoient les vitrines des bouchers. S'il y en a bien un, avec son tablier, qui affiche un grand sourire, derrière ses moustaches, c'est Gérard Kouris, le charcutier. Installé ici depuis quarante ans avec son épouse, il exhibe fièrement ses médailles d'or. C'est la vraie vie de quartier.



Pourtant, derrière les sourires, les artisans avouent rencontrer de vraies difficultés. Gérard a un problème. Il ne manque pas de clients, mais de bras. Il aurait besoin d'embaucher pour fabriquer plus. Mais financièrement, il est bloqué. "Si on me supprime mes charges, cela me ferait embaucher au bas mots trois personnes", explique-t-il. Même situation pour Jules, qui vend son pain à côté, tout en faisant les sandwichs. Mais ce que trouve encore plus aberrant Benjamin, le serrurier, c'est que lui cherche à recruter un poseur qualifié et une secrétaire, depuis un an. Mais il ne trouve pas.