Présidentielle 2017 : zoom sur les attentes des professions libérales

Au pied du Puy-de-Dôme, il y a Clermont-Ferrand, 150.000 habitants. Michelin en est le poumon économique. Mais il y a aussi des centaines de professions libérales très bien implantées. Ce quartier de la ville en est l'exemple. Derrière la cathédrale, les voisins sont un chirurgien-dentiste, un notaire, un expert-comptable. Direction le cabinet dentaire de Dominique. Ce Clermontois de 53 ans a commencé seul. Vingt ans plus tard, il se retrouve à la tête d'une petite entreprise. "Nous sommes six associés, une quinzaine de salariés. La demande est forte, nous gagnons bien notre vie", concède-t-il.



Pour cela, Dominique travaille plus de 50 heures par semaine, enchaîne des dizaines de rendez-vous chaque jour. "Nos journées sont compliquées avec le planning, mais aussi les traitements d'urgence. Si on s'absente deux jours du cabinet, le planning est surchargé est c'est encore plus compliqué", raconte-t-il.

De l'autre côté de la rue, Paul nous ouvre la porte de son office. Ce notaire a quitté la région parisienne il y a sept ans pour venir s'installer à Clermont-Ferrand. Sa profession lui impose également beaucoup d'heure de travail. "Cela ne me dérange pas parce que j'ai un métier qui me passionne, mais ça m'oblige à faire quelques sacrifices sur la vie familiale", confie-t-il. Travailler dans le secteur du libéral c'est un choix de liberté pour eux : liberté d'entreprendre, de choisir son statut juridique, sa protection sociale.