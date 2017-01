ÉDITO - Le chef de l'État a évoqué des "regrets" de ne pas briguer un second mandat.

> Présidentielle 2017 : "Les états d'âme de François Hollande sont indécents", tonne Pascal Praud Crédit Image : RTL Crédit Média : Pascal Praud Télécharger

par Pascal Praud , Loïc Farge publié le 16/01/2017 à 11:21

Invité dimanche 15 janvier sur France 3, Jean-Marc Ayrault a rendu hommage à la décision "noble, digne et courageuse" de François Hollande de ne pas se représenter. "Il le regrette sans doute d'une certaine façon mais c'est ainsi. Il a pris sa décision", a noté le ministre des Affaires étrangères. "Les états d'âme de François Hollande sont indécents", peste Pascal Praud. "Plutôt que de regretter de ne pas se représenter, il devrait s'interroger sur les raisons qui l'empêchent de ne pas concourir : son action, son bilan, son comportement", poursuit-il.



"Les j'y-vais-j'y-vais-pas-j'aurais-du-y-aller-j'irai-peut-être du Président résument un quinquennat qui a édicté le j'voudrais-bien-mais-j'peux-point en règle d'or", tonne le journaliste. "L'indécision, l'hésitation, la tergiversation ont marqué ces cinq ans. Et une forme de désinvolture, voire de perfidie, qu'on a retrouvé dimanche lorsque François Hollande assiste à la dernière du spectacle de Michel Drucker aux Bouffes parisiens quand commence le deuxième débat de la primaire à gauche", constate-t-il encore. "Cela veut dire : 'je n'en ai rien à faire, le PS n'existe plus'", ajoute-t-il.



"Aujourd'hui Hollande rêve d'être à nouveau candidat. Normal, c'est son meilleur rôle : candidat permanent, à défaut d'avoir été président", conclut Pascal Praud.