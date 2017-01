ÉDITO - La présidente du FN a fait une apparition surprise au QG de Donald Trump à New York. Mais il n'y a eu aucune rencontre avec le futur locataire de la Maison Blanche.

> "Marine Le Pen prend une veste à la Trump Tower", constate Pascal Praud Crédit Image : RTL Crédit Média : Pascal Praud Télécharger

par Pascal Praud , Loïc Farge publié le 13/01/2017 à 11:03

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

"La Trump Tower, the place to be !", lance Pascal Praud. C'est, selon lui, "le temple du kitsch, des touristes en short et des collectionneurs de selfies". Il poursuit : "Bernard Arnault - Dior + Vuitton - est allé présenté ses civilités. Et jeudi (12 janvier), Marine Le Pen est dans le hall. Telle une groupie, elle attend Donald. Elle est à la cafet' de la Trump Tower".



"On la voit en photo avec un gobelet en plastique. Marine Le Pen a rencontré le voisin des Trump qui habite aux soixante-deuxième et soixante-troisième étage", ajoute le journaliste. "Le locataire est George 'Guido' Lombardi. Marine Le Pen discute avec lui, comme on transige avec le videur de la boîte de nuit : Il est là Donald ? - Il va descendre ! Hélas, Donald n'est pas descendu, et Marine n'est pas monté", raille Pascal Praud.



"Elle était venue pour lui serrer la pince et asseoir son statut international. Elle repassera", décrypte le journaliste. "Comment dit-on 'prendre une veste' en anglais ?", demande-t-il en guise de conclusion.