publié le 09/03/2017 à 17:05

Les enseignants ont-ils le droit d'afficher leurs convictions en cette année présidentielle ? Dans un mail daté de lundi 6 mars, le rectorat de Lille a demandé à ses enseignants de ne pas prendre part à des manifestations politiques avant l'élection présidentielle et les élections législatives. "Vous voudrez bien, selon l'usage, vous abstenir de participer à toute manifestation ou cérémonie publique susceptible de présenter un caractère pré-électoral, soit par les discussions qui pourraient s'y engager, soit en raison de la personnalité des organisateurs ou de leurs invités", peut-on lire sur le mail diffusé par Franceinfo.



Pas de meeting, pas de rassemblement de soutien... Du 24 mars au 18 juin, le rectorat de Lille demande ainsi à ses enseignants la plus grande discrétion sur les questions politiques. Un message contesté et rejeté. "On a trouvé ça choquant (...) Je ne vois pas pourquoi on m'interdirait cela, d'autant plus sur mon temps personnel", attaque Stéphanie, une enseignante.

Contrairement à leur hiérarchie, les professeurs ne sont pas soumis à un devoir de réserve et sont donc libres de s'exprimer librement dans cette période électorale. Contacté par Franceinfo, le rectorat de Lille plaide une simple erreur expliquant qu'il avait oublié une donnée importante. Ainsi, ces consignes s'appliquent uniquement aux heures de travail des enseignants. La journée une fois terminée, les enseignants conservent bel et bien toutes leurs libertés.