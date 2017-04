Présidentielle 2017 : les enjeux du premier tour du scrutin

et La rédaction numérique de RTL

publié le 23/04/2017 à 08:22

Le jour de l'isoloir est arrivé. Les Français ont jusque 19 heures, voire 20 heures, pour se rendre aux urnes ce dimanche 23 avril, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle. Pour pouvoir voter, il fallait s'inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016. Près de 46 millions de personnes sont inscrites, en métropole et dans les territoires d'outremer. Pour ce scrutin, il n'y a pas de vote électronique, même pour les 1.300.000 Français installés à l'étranger.



Désormais - c'est la nouveauté de 2017 - vous avez jusqu'à 19 heures pour aller voter. Auparavant, les bureaux de vote fermaient à 18 heures. Dans les grandes villes, pas de changement : les bureaux ferment à 20 heures. Attention toutefois aux files d'attente en fin de journée. À 19h59, si vous avez un pied dans le bureau de vote, c'est bon : vous pourrez participer.

Les précautions à prendre

Pour se rendre au bureau de vote, une pièce d'identité est nécessaire. Attention : la carte d'électeur n'est pas suffisante, sauf si vous vivez dans une commune de moins de 1.000 habitants. Dans l'isoloir, les règles sont précises aussi : il faut prendre une enveloppe et au moins 2 bulletins. Un petit papier annoté ou déchiré est considéré comme nul. Même chose si vous mettez plusieurs bulletins ou si vous en faites des cocottes.

Une sécurité renforcée

Dans un contexte de menace terroriste, davantage de policiers ont été mobilisés sur le terrain. Cela n'a pas forcément de lien direct avec la fusillade des Champs-Elysées, jeudi 21 avril. Le scrutin, c'est inédit, se déroule en plein état d'urgence. Plus de 50.000 policiers, gendarmes et militaires sont donc mobilisés partout dans le pays. Cela fait presque un policier par bureau de vote.

Un résultat parfaitement imprévisible

Cette année, plus que jamais, la participation est la grande inconnue. Il y a de grands écarts entre les sondeurs, qui donnent une abstention entre 22 et 28%. "Les Français ont du mal à dire qu'ils ne vont pas voter", confie l'un d'eux. En général, la participation à la présidentielle est de l'ordre de 80%. La dernière exception remonte à 2002, quand près de 3 Français sur 10 avaient boudé les urnes au premier tour. Tout le monde se souvient de la surprise que cela avait provoquée.

Indécision autour de la participation au second tour

Le 8 mai est un jour férié, mais difficile d'imaginer que cela ait un réel impact sur le second tour, qui se tiendra le 7 mai. Météo, jours fériés, vacances... On n'a jamais pu mesurer leur impact sur la participation. Cela ne change rien. L'interrogation concerne beaucoup plus les électeurs qui seront déçus par le premier tour. Iront-ils voter si leur candidat n'est pas qualifié ? Pas sûr.

20 heures, début des estimations

En principe, les premiers résultats devraient être connus à 20 heures. La fermeture des bureaux de vote, reportée cette année à une heure plus tard que d'habitude - 19 heures ou 20 heures -, complique la tâche des sondeurs, qui regardent les premiers bulletins dépouillés pour avoir la tendance. À 20 heures, vous devriez quand même entendre sur RTL les noms des deux finalistes. Si les résultats sont vraiment trop serrés, la soirée sera longue.